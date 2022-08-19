Menderes'te kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Aydın'ın Köşk ilçesinde serinlemek için atıyla Büyük Menderes Nehri'ne giren ve atının eyerinin ters dönmesi sonucu suya düştüğü sanılan gencin cansız bedeni 2 gün süren arama çalışmaların ardından düştüğü yerin yaklaşık 40 kilometre uzağında bulundu.

Olay, 17 Ağustos Çarşamba günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Sıtkı Can Eroğlu'dan uzun süre haber alamayan ailesi, gencin hayatından şüphe ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda Eroğlu'nun atını, Dalama yolu üzerinde bulunan Büyük Menderes Nehri içerisindeki bir adacık üzerinde eğeri ters dönmüş vaziyette buldu. Eroğlu'nun atının eğeri ters dönmesi sonucu suya düştüğü ve akıntıya kapıldığı düşünülürken, gencin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmalarının 2'nci gününde Eroğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

40 km uzakta bulundu

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler Asayiş Komando Timi, AFAD Aydın İl Müdürlüğü ekipleri, Marmaris ve İzmir Su Altı Jandarma Arama Ekibi ve gencin akrabaları tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Eroğlu'nun cansız bedeni nehre düştüğü noktanın yaklaşık 40 km uzağındaki Baltaköy Mahallesi yakınlarında nehir yüzeyinde hareketsiz olarak bulundu. Eroğlu'nun ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, gencin cansız bedeninin otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.