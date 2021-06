Menderes'teki balık ölümleri endişelendirdi

Aydın'da yaşanan kuralık dolayısı ile Büyük Menderes Havzası'nda yaşanan balık ölümleri bölge halkını endişelendirdi.

Ege'nin en önemli can damarı olan Büyük Menderes Nehri, yaşadığı kirlilik sorununun ardından son yıllarda kuraklığa karşı da büyük bir mücadele veriyor. Bu yıl yeterli yağış düşmemesi nedeniyle yaşanan kuraklık Büyük Menderes'i susuz bırakırken, buna bağlı olarak ta yaşanan balık ölümleri vatandaşları endişelendirdi.

Mevsimsel yağışların az olması ile birlikte nehirde baş gösteren kuraklık, balıkları da etkiledi. Yeterli suyun bulunmadığı nehirde son günlerde yaşanan balık ölümleri bölge halkını da endişelendirdi.

Aydın Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Vergili, nehirdeki balık ölümlerine dikkat çekerek, yetkililerin bir an önce önlem almasını istedi. Vergili yaşanan balık ölümleri ile ilgili olarak, “Menderes can çekişiyor. Umurlu Mahallesi Armutlu Köprüsü mevkiinde balıkların öldüğünü gördük. Gürül gürül akan Ege Denizi'nine dökülen Menderes Nehri ne yazık ki can çekişiyor. Bölgedeki sanayi kuruluşlarının atıkları da nehri kirletmeye devam ediyor. Kuraklık nedeniyle artık Menderes'te su olmayınca, olmayan kirli suyu da temizlemeye gerek yok. Aydın'ın tüm milletvekillerine çağrımızdır, ne zaman Menderes'in çığlığına cevap vereceksiniz” diye konuştu.