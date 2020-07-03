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Menfeze sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde menfeze sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde menfeze sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla sıkıştığı yerden çıkartıldı.


Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir menfezden köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu 110 ekiplerine bildirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri zaman kaybetmeden menfezin kapağını açma çalışmalarına başladı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda köpek düştüğü yerden yara almadan çıkartıldı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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