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Meral Akşener, Nazillililerin bayramını kutladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ramazan Bayramı dolayısıyla Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile yaptığı telefon görüşmesinde tüm Nazillililerin bayramını kutladı.


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Emine-Mehmet Sevgili çiftini evlerinde ziyaret etti.


Ziyareti esnasında İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile telefonda görüşen Başkan Özcan, görüşmesinin ardından telefonu 68 yaşındaki engelli Mehmet Sevgili'ye verdi.


Genel Başkan Akşener ile bayramlaşan Sevgili, “Allah sizlerden razı olsun. Memleketimiz için hizmet ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyor, iyi bayramlar diliyorum” dedi.


Tüm Nazillilerin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Akşener, “Hem dünyanın hem de İslam aleminin bu zorlu sürecinde Allah marifet, birlik ve beraberlik nasip etsin” diye konuştu.

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