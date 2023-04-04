Mergen Çayı nefes alıyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Mergen Çayı, Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ıslah çalışmaları ile birlikte nefes aldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Mergen Çayı'nda taşkınların önlenmesi ve tarım arazilerinin korunması amacıyla başlatılan ıslah çalışmaları aralıksız devam ediyor. Islah projesinin tamamlanmasıyla birlikte Nazilli'deki tarım arazileri taşkınlardan korunarak, vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanacak.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda “Aydın'ın Nazilli ilçesi için büyük öneme sahip olan Mergen Çayı Islah çalışmaları aralıksız devam ediyor. Tüm çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yerleşim yerleri ve tarım arazileri taşkınlardan korunarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamış olacağız” ifadeleri yer aldı.