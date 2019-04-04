Merhum Alparslan Türkeş ölümünün 22. yılında Nazilli'de de anıldı

Aydın'ın Nazilli İlçesinde Ülkücü Lider Merhum Alparslan Türkeş için lokma hayrı düzenlendi. Ölümünün 22. yılında düzenlenen anma töreninde çiçeği burnunda Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Belediye Meydanında vatandaşlara lokma dağıttı.

Belediye Meydanında düzenlenen etkinliğe Nazilli'nin yeni Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan başta olmak üzere İyi Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, belediye Başkan Yardımcısı Ender Vardar, Belediye Meclis Üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Yeni Sanayi Cumhuriyet Camii İmam Hatibi İsmail Düzyol'un Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlidi şerif eşliğinde dökülen lokmalar vatandaşlara ikram edildi. Büyük sevgi gösterileri eşliğinde alana gelen çiçeği burnunda Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, vatandaşlara kendi eliyle lokma dağıttı. Merhum Alparslan Türkeş'in büyük bir devlet adamı olduğunu ifade eden Nazilli'nin yeni Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “ Alparslan Türkeş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyüklerindendir. Ülkemize büyük hizmetleri ve katkıları olmuştur. Hem fikir hayatımızda hem siyasi hayatımızda hem bizim gençliğimizde çok değerli katkıları olmuş çok büyük bir devlet adamıdır. Onun vefatının yıldönümünde böylesine güzel bir etkinlik düzenledik. Allah kabul etsin, mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun” dedi.