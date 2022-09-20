Merhum Başbakan Adnan Menderes Resim ve Kitap Sergisi açıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi, Söke İşletme Fakültesi ve Kütüphane Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Merhum Başbakan Adnan Menderes Resim ve Kitap Sergisi'nin açılışı Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi'nde gerçekleşti.

Açılış, ADÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Cumali Öksüz, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Aslıhan Büyüköztürk Karul, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan V. Gül Bozkurt, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan V. Faruk Uludağlı ile akademik ve idari personelimiz katıldı.

Adnan Menderes'in Türkiye'nin ve Aydın'ın yetiştirdiği önemli insanlardan biri olduğunu ifade eden ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, demokrasi şehidi merhum başbakan Adnan Menderes ile ilgili düzenlenen serginin demokrasi bilinci açısından önem taşıdığını belirtti.

Sergi açılışı, eserlerin incelenmesinin ardından sona ererken; sanatseverler sergiyi 23 Eylül 2022 tarihine kadar gezebilecek.