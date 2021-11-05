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Merhum Başbakan Ecevit Nazilli'de anıldı

Nazilli Belediyesi, Başbakan Bülent Ecevit’in vefatının 15’inci yıldönümü dolayısıyla 5 bin kişilik pilav tavuk hayrı yaptı.

Nazilli Belediyesi, Başbakan Bülent Ecevit'in vefatının 15'inci yıldönümü dolayısıyla 5 bin kişilik pilav tavuk hayrı yaptı.


1974-2002 yılları arasında beş kez başbakanlık yapan Bülent Ecevit, vefatının 15'inci yılında Nazilli'de anıldı.


Belediye Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliğinde vatandaşlara tavuk pilav ikram eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Devletimize ve milletimize her zaman faydalı olmuş, devletin ve kamunun hukukunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin üstün haklarını koruyan devlet büyüklerimizi anmak bizler için büyük bir onur. Değerli teşriflerinden dolayı il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Devlet büyüklerimiz bu milletin yetiştirdiği mümtaz şahsiyetler. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirmeye devam edeceğiz inşallah” diye konuştu.


Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından Merhum Başbakan Ecevit için dua edildi.

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