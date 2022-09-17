Merhum Başbakan Menderes, köyünde unutuldu

Aydın'ın yetiştirdiği ve bir döneme damgasını vuran merhum Başbakan Adnan Menderes'i idam edilişinin 61. yılında hemşehrileri hatırlamadı.

Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 61. yılı dolayısıyla Türkiye'nin çeşitli yerlerinde anma etkinlikleri düzenlenirken, Menderes'in memleketi Aydın'da dün herhangi bir etkinlik düzenlenmedi. Sadece Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin pilav dağıtarak hatırladığı 17 Eylül'de Adnan Menderes'in ölüm yıldönümünün adeta unutulamsı dikkat çekti.

Merhum Başvekil Adnan Menderes'in köyü olan Koçarlı İlçesi'ne bağlı Çakırbeyli'de 17 Eylül'ün sembolü olarak koruma altına alınan ve demokrasi çınarı adı verilen çınarın dibinde Menderes'in anılması beklenirken karpuz alışverişinden başka bir şeyin yapılmaması dikkat çekti. Çakırbeyli Muhtarı Özer Öncan, Adnan Menderes Müzesi yapıldıktan sonra köyde herhangi bir etkinlik yapılmadığını Menderes'in köyünde sadece Büyükşehir Belediyesi tarafından pilav dağıtıldığını söyledi.