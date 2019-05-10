Merhum Başsavcı Mustafa Alper, Söke'deki kabri başında anıldı

2017 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Denizli Başsavcısı Mustafa Alper'in ölüm yıldönümünde, kabrinin bulunduğu Aydın'ın Söke ilçesinde anıldı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen anma programı çerçevesinde ilk olarak merkez Kocacami'de mevlit ve Kuran-ı Kerim okundu. Ardından Cuma namazı sonrasında Söke Belediyesi Granta Asri Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anma töreni gerçekleştirildi.

Anma törenine Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergün Yılmaz başta olmak üzere İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gökhan Kurgan, İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, Ak Parti Söke İlçe Başkanı Namık Yıldırım da katıldı.

Merhum Denizli Başsavcısı Mustafa Alper'in yakınlarının da bulunduğu kabri başındaki anma töreninde, dua Söke İlçe Müftüsü Ahmet Yayla tarafından yaptırıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in, 15 Temmuz günü Denizli'de darbeyi durduran isimlerden biri olduğu biliniyor. 10 Mayıs 2017 tarihinde Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile koruma polisi cezaevine giderken kent çıkışındaki Bozburun Mahallesi yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

Mustafa Alper Kimdir?

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper 1969 yılında Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde doğdu. Sırasıyla; Cumhuriyet İlkokulu, Kavaklıdere Ortaokulu, 60.Yıl S.M.Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede Avrupa Birliği Hukuku uzmanlığı ve yüksek lisans derecesi aldı. İzmir'de öğretim görevliliği ile avukatlık yaptı, askerliğini de İzmir'de tamamladı. 1995 yılında Ankara HAkim/Savcı adayı olarak mesleğe katılan Alper, stajının akabinde Konya/Ereğli, Muş/Varto, Afyonkarahisar/Dazkırı, Çanakkale Cumhuriyet Savcılıkları; İskenderun, Van Cumhuriyet Başsavcılıkları, Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu.

İngilizce bilen, hakim Hatıran Alper ile evli ve 2 çocuk babası Başsavcı Mustafa Alper, 13 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapıyordu. 10 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden merhum savcı, Aydın Söke İlçesi'nde toprağa verildi.