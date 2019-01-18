Merhum efsane başkan Suyolcu'nun eşinden Ömer Günel'e destek

Kuşadası'nın Efsane Belediye Başkanı merhum Lütfü Suyolcu'nun eşi Hülya Suyolcu, seçim çalışmaları sürecinde CHP Belediye Başkan Adayı Ömer Günel'e gönülden destek veriyor.

Seçim çalışmalarına büyük bir enerji ve halk desteği ile devam eden Ömer Günel'e Kuşadası'nın tanınmış isimlerinden de destek yağıyor. Ömer Günel'in şehir merkezindeki 2. seçim bürosunun açılışına katılan Hülya Suyolcu, Başkan Adayı Ömer Günel'e Kuşadası'na sahip çıktığı ve böyle bir zamanda taşın altına gövdesini koyduğu için teşekkür ederek başarılar diledi. Suyolcu; ‘Ömer Günel genç ve dinamik yapısı ile Kuşadası'na hizmet edecek en doğru adaydır. Rahmetli Lütfü Suyolcu'nun bayrağını taşıyacak ve daha ileri götürecek tek aday Ömer Günel'dir. Öncelikle bir anne ve Kuşadası'nda yaşayan bir hemşerisi olarak Ömer evladıma gönülden destek veriyorum. Kuşadası'nın yıldızı Ömer Günel ile parlayacak.” dedi.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel kendisine gösterilen ilgi ve destek için teşekkür ederek; “Hedefimiz Kuşadası'nı yeniden yaşanabilir bir şehir ve turizm kenti kimliğine kavuşturmaktır. Bu amaçla projelerimiz hazır. Yatırım planlamalarımız hazır. Mazbatayı aldığımız gün boşa geçirecek bir günümüz bile olmayacak. Kuşadası'nın her kesiminin gönlünde taht kurmuş efsane başkanımız Lütfü Suyolcu'nun eşi, Hülya Hanıma göstermiş olduğu ilgi ve destek için sonsuz teşekkür ederim. Efsane Başkanımızın emanetini daha yükseklere taşımaya talibiz ve bunu da başaracak güce sahibiz.” dedi.