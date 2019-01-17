Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu tarafından büyük ümitlerle yaptırılmıştı

Aydın'da 1989-1991yılları arasında dönemin Valisi merhum Recep Yazıcıoğlu tarafından büyük umutlarla yaptırılan Paşayaylası Oteli'nin bahtı bir tülü gülmedi. Adeta kaderine terkedilen oteli talan edilmiş vaziyetteki hali görenleri şaşırtıyor.

Aydın Efeler ilçesi Karaköy yakınlarındaki Paşayaylası'nın 1200 metresinde dönemin Valisi Merhum Recep Yazıcıoğlu tarafından tam 30 yıl önce yayla turizminin geliştirilmesi amacıyla yaptırılan Paşayaylası Oteli'nin yüzü bir türlü gülmedi. Eşsiz havası ve muhteşem manzarası ile yayla turizmine katkı sağlaması beklenen otel işletilemeyince sahipsiz kaldı. Önce demirbaş malzemeleri çalınan ve kapı ve pencerelerine zarar verilen otelin, hurdacılarda para eden elektrik kablolarının bile söküldüğü görüldü.

Kırılmadık bir camı bile kalmayan otel Aydın'da yayla turizminin öncüsü olması amacıyla yapılmıştı. Şu anda sadece kuru bir binaya dönüşen oteldeki tüm metallerin sökülüp götürüldüğü, kapı ve pencerelerdeki tüm camların da kırıldığı görüldü.