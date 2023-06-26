Merkezi Aydın'da bulunan Proje Adası, Şanlıurfa'da Math Play Yaz Okulu açtı

sınıf düzeyine kadar 374 farklı materyal ile matematik öğretim müfredatına birebir uyumlu Math Play Programı Şanlıurfa Karaköprü'deki bir özel eğitim kurumunda aynı isimle yaz okulu olarak açıldı.

Konuya ilgili açıklamada bulunan Metin Akyol “Dünyada oyunla eğitim yaygınlaşıyor. Dünyanın önde gelen üniversiteleri bu konuda çalışmalar yapıyor. Örneğin Stanford Üniversitesi yapmış olduğu bir çalışmada; matematiğe karşı pozitif tavrının IQ'den daha çok matematik öğrenimine katkısı olduğunu söylüyor. Oyunla matematik çocuğun pozitif tavır sergilemesini sağlıyor. Harvard Üniversitesi Project Zero Oyunu yeniden tanımlamak ve okullarda öğrenmeyi yeniden tasarlamak üzerinde çalışmalar yapıyor. Cambridge Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Oyun Geliştirme ve Öğrenme Merkezi kuruyor. Yaptıkları çalışmada oyunla öğrenmenin diğer yöntemlere göre daha çok fayda sağladığını tespit ediyorlar. Yine Ottowa Üniversitesi Kanada'da oyun tabanlı öğrenme ve öğretme girişiminde önemli çalışmalar yapıyor. UNICEF bu konuda raporlar yayınlıyor. Dolayısıyla bu konuya geç kalmamamız gerekiyor. Şanlıurfa'nın çok değerli eğitimcisi ve eğitim girişimcisi Kadir Evliyaoğlu'nun vizyonuyla özel bir kurumda bu programı uygulamaya başladı. Biz istiyoruz ki Şanlıurfa'daki çocuk da Londra'daki, New York'taki, Berlin'deki, Tokyo'daki bir çocuktan geri kalmasın. O zaman dünyayla yarışıyoruz. Umarım Math Play Programı tüm Türkiye'de yaygınlaşır“ diyerek sözlerini tamamladı.