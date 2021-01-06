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Meşeli Mahallesi'nde evi yanan vatandaşa Germencik Belediyesi'nden yardım eli

Meşeli Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl meydana gelen yangında evini kaybeden vatandaşa Germencik Belediyesi yardım eli uzattı.

Meşeli Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl meydana gelen yangında evini kaybeden vatandaşa Germencik Belediyesi yardım eli uzattı.


Evinin yeninden yapılması için talimat veren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş sosyal belediyecilik anlamında büyük bir çalışmaya imza attı. Meşeli Mahallesini ziyaret ederek yangın mağduru aileyle bir araya gelen Öndeş, yapımı tamamlanan evin anahtar teslimini gerçekleştirdi. Sosyal belediyecilik vurgusu yapan Belediye Başkan Öndeş iyi günde kötü günde halkımızın yanındayız, mutluluklar kadar acılara da ortak olmak için bu görevi üstlendik” dedi.


Sosyal belediyecilik ilkesiyle çalışmalarını sürdüklerini ifade eden Başkan Öndeş, “Germencik Belediyesi olarak Meşeli Mahallemizde evi yanan vatandaşımız için yeniden yaptırdığımız evinin anahtar teslimini gerçekleştirdik. Tüm çabamız, bütün mücadelemiz halkımızın iyi gününde olduğu gibi kötü gününde yanında olmak, mutlulukları kadar acılarına da ortak olmak içindir. Bu amaçlarla halkımızın mutluluğu ve huzuru için harcadığımız parayı cebimizden vermiyoruz; bu para devletin, milletin parasıdır. Biz iyi bir bütçe yönetimi, açık ve şeffaf bir mali sistemle, israfı önlüyor, tasarruf edilen gelirle de halkımızın huzur mutluluğu için hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Tüm süreç bundan ibarettir. Bir nebze de olsa dertlere derman olabiliyorsak ne mutlu bizlere. Bu vesile ile ailemize yeni yuvalarında huzur ve sağlıkla oturmalarını diler, böyle bir acıyı bir daha yaşamamalarını temenni ederim" ifadelerini kullandı.

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