Mesleğine başlayamadan hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

AYDIN (İHA) – Yeni atandığı Isparta Vergi Dairesinde göreve başlamak için babası ile birlikte yola çıkan ve Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Funda Sakman (25), Aydın'ın Acarlar Mahallesi'nde sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olan Funda Sakman Isparta Vergi Dairesi memurluğunu kazanmıştı. Genç kız, babası Mustafa Sakman ile birlikte 48 KD 799 plakalı otomobille sabah saatlerinde görev yapacağı Isparta'ya gitmek üzere yola çıkmıştı. Funda Sakman'ın içinde bulunduğu otomobil, Burdur'un Yeşilova ilçesi yakınlarında Kurtlar Köyü kavşağında refüje çarparak takla attı. Kazada Funda Sakman hayatını kaybederken, baba Mustafa Sakman ise ağır yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Funda Sakman, bugün Aydın'ın Acarlar Mahallesi Çarşı Camii'nde yakınları, mahalle sakinleri ve sevenlerinin katıldığı cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Sakman'ın tabutunun üstüne gelinlik ve tülbent konuldu. Yaralı olarak hastaneden cenazeye gelen baba Mustafa Sakman ise cenazede fenalaşarak ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.