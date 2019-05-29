Meslek liselerindeki öğrenci azlığının sektöre olan etkileri anlatıldı

Aydın'ın Nazilli İlçesinde Nazilli 50. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünce düzenlenen panelde meslek liselerindeki öğrenci azlığının sektöre etkileri masaya yatırıldı.

Nazilli Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen panele meslek liseleri ile doğrudan ilgili olan sektör temsilcileri yaşanan sorunları ve çözümleri dile getirdi.

Nazilli Ticaret Odası Meclis Salonunda düzenlenen ve yaklaşık 2 buçuk saat süren panelde Nazilli 50. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ayten Önal'ın moderatörlüğünde Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, ‘Nazilli'de ara eleman ihtiyacı', Aydın Barosu Nazilli Temsilcisi Avukat Emel Şahin ‘Hukuk sekreterliğinde elemen yetersizliği', Muhasebeci Furkan Akkan ‘Alan mezunu olmayan ara elemanlara işi öğretmenin zorlukları', İş Adamı Volkan Beyazıt ‘Nitelikli eleman bulmanın zorlukları', İşletme Temsilcisi Aysel Kırlıoğlu Gençler ‘Ara eleman eğitim yetersizliği', Nazilli İbn-i Sina Sağlık Meslek Lisesi Müdürü İhsan Çatma ‘Sağlık sektöründe nitelikli eleman yetersizliği' ve Nazilli Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ayşen Eker ‘Anadolu Liselerinden Yüksek Öğretime yerleşemeyen kişilerin istihdam edilemeyişi' konularını anlattı.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün başta olmak üzere ilçedeki meslek liseleri ve ortaokulların temsilcilerinin katıldığı panelde konuşmacılar, sektörleri ile meslek liselerinin bağlantılarında yaşadıkları sıkıntıları ve ihtiyaçlarını dile getirdi.

Nazilli 50. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ayten Önal'ın panelin düzenlenme sebebi ile ilgili yapmış olduğu açılış konuşmasında Nazilli'de bulunan tüm ortaokul müdürleri ve rehber öğretmenlerine yönelik sektörün ihtiyacını anlatacak olan bir panel düzenlediklerini ifade ederek, “Paneldeki amacımız, meslek Liselerindeki öğrenci azlığı gün geçtikçe ciddi anlamda daha da artıyor ve ara eleman, artık aranan eleman tanımlamasına girdi. Sektörün ciddi anlamda yetersizlikleri var. Bu konuyu da sektördeki önemli isimlerin anlatımıyla müdür ve rehber öğretmenlere anlatmayı planladık. Ciddi anlamda meslek liselerinde öğrenci azlığı var ve ülkemizin de bu ara elamanlara çok ihtiyacı var. Çünkü düz liseyi bitiren bir öğrenci 19 yaşında mezun olduğunda eğer bir yüksek öğretimi kazanmadıysa bu bireyi bir yere yerleştirmek çok zor. Sanayiye sokamıyorsunuz ve iş sahibi yapamıyorsunuz. Oysaki Meslek Lisesinden mezun olan bir öğrenci yüksek öğrenime geçişte daha fazla haklara sahip olduğu gibi kazanmasa bile elindeki belgesiyle daha kolay iş ve meslek sahibi olabiliyor. Bu yüzden tüm bunları ‘Meslek lisesi, memleket meselesi' diyerek paylaşmak istedik” dedi.

Meslek Liselerine olan tercihlerin az olmasından dolayı sanayide birçok alanda nitelikli eleman ihtiyaç olduğunu ifade eden Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, “Ara eleman sorunun büyük olduğunu biliyoruz. Neden ara elaman diyecek olursak, bugün ben meslek liselerine gitmenin zorunlu olduğuna inananlardan birisiyim. Hayatımızın birçok alanında karşılaşacağımız zorluklar var. En azından bir tornavida tutmayı dahi bilmemiz gerekiyor. Meslek lisesinden mezun olan çocuklarımızın illa ki sanayide çalışacak diye bir durum da yok. Maalesef ebeveynlerde böyle bir algı oluşmuş. Ben bunu kabul etmiyorum. Bence çocuklarımızın eki olanları meslek liselerine gitmeleri gerekir. Gelecekte yaşamlarına ve ülkemize katma değer katacak icatçı dediğimiz insanlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü her alanda meslek lisesi mezunlarını yaptığı işleri görüyoruz. Ayrıca bugün düz lise mezunu olup ta sektörlerinde çalışanlara göre meslek lisesi mezunlarının daha fazla para kazandıklarını biliyoruz. Bu durum önümüzdeki süreçte daha da katlanarak artacaktır. O zaman bizler meslek liselerinin önemini şimdiden kavramamız gerekiyor. Ebeveynlerimizi de meslek liselerine olan olumsuz algıya karşı bilinçlendirmemiz gerekiyor” dedi.

Ayten Önal ve Nuri Arslan'ın açılış konuşmalarının ardından sırayla söz alan panelistler meslek liseleri ile ilgili düşüncelerini dile getirdi. Hukuk sekreterliğinde elemen yetersizliğinin nedenlerini dile getiren Aydın Barosu Nazilli Temsilcisi Avukat Emel Şahin, yetişmiş hukuk sekreteri ihtiyacının olduğu ve hukuk alanında istidam edecek personelin bulunmadığı, bu alanda ihtiyacın Meslek Liseleri Hukuk Sekreterliği Bölümlerinden karşılanabileceğini söyledi.

Alan mezunu olmayan ara elemanlara işi öğretmenin zorluklarını anlatan Muhasebeci Furkan Akkan, meslek hayatı ile çalışma hayatının zorluklarını örnekleri ile değerlendirdi.

Nitelikli eleman bulmanın zorluklarını anlatan İş Adamı Volkan Beyazıt, özellikle kendi sektörü olan inşaat sektöründe kalifiye ve ara eleman ihtiyacının hat safhada olduğunu, eleman sıkıntısı nedeniyle halen emekli olmuş ustalarla çalıştıklarını dile getirdi.

Ara eleman eğitim yetersizliğinin işletmelerde sıkıntılara neden olduğunun altını çizen İşletme Temsilcisi Aysel Kırlıoğlu Gençler, mesleki anlamda Ar-Ge yapabilecek ara elaman ihtiyacının gün geçtikçe arttığına dikkat çekti.

Sağlık sektöründe nitelikli eleman yetersizliğinin nedenlerini istatistiklerle anlatan Nazilli İbn-i Sina Sağlık Meslek Lisesi Müdürü İhsan Çatma, Sağlık Meslek Liselerinden mezun olan öğrencilerin iş ve istihdam konusunda daha şanslı olduklarını belirtti.

Panelin son konuşmacısı Nazilli Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ayşen Eker de Anadolu Liselerinden Yüksek Öğretime yerleşemeyen kişilerin istihdam edilemeyişinin nedenlerini anlattı.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün de panel ile ilgili değerlendirmesinde Milli Eğitim Bakanlığının ve Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Meslek Liseleri ile ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı.