Meslek liseliler pilav gününde buluştu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan 50. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin düzenlediği geleneksel pilav gününde ilçede faaliyetini sürdüren tüm meslek lisesi idarecileri ve öğretmenleri bir araya geldi.

Nazilli 50. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Vekili Ayten Önal ve okul yönetiminin ev sahipliğinde yapılan geleneksel pilav günü etkinliğine Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Şube Müdürleri Latif Akgün, Yılmaz Bilen, Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdür Vekili Erkan Turan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker, Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Şimşek, Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Alaeddin Özdemir, Nazilli Sağlık Meslek Lisesi, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İhsan Çatma, Eğitim Bir Sen Nazilli Temsilcisi Erhan Aydın, diğer okulların müdürleri ve öğretmenleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Nazilli 50. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Vekili Ayten Önal, 10 gün önce okula müdür vekili olarak geldiğini ve geleneksel halde yaptıkları pilav günü etkinliğinin hem tanışma hem de ilçedeki diğer mesleki eğitim kuruluşları yöneticileri ile bir araya gelme şansı yakaladığını ifade etti. Önal, “Öğretmen, öğrenci ve okul aile birliği üyelerimizin desteğiyle hazırlanan bin kişilik pilav hayrımızı gerçekleştirdik. Amacımızı birlik ve beraberliği pekiştirmekti. Emeği geçen ve katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan'da konuşmasında bu tür etkinliklerin okullar arası birlik ve beraberliğin artmasında büyük rol oynadığını belirtti. Dağaşan, “Bu tür etkinlikler ilçemizdeki tüm okullarda yapılıyor ve devamında da fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu tür etkinlikler beşeri hayatta sosyal kaynaşmayı sağlamada çok etkilidir. Bizlerde Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu tür etkinliklere destek vermekteyiz” dedi.