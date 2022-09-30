Meslek Yüksekokulunda gelecek dönem heyecanı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda Akamedik Genel Kurul ve Kalite Toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan ADÜ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda 2022-2023 Akademik yılında verilecek derslerle ilgili usul ve esaslarla ilgili bilgilendirme amacıyla toplantı düzenlendi. Dönem içinde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler ile önerilerin değerlendirildiği toplantıda kalite güvence kültürünün iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması için birime ait eylem planının oluşturulması ve Akademik kurul ışığında mevcut durum analizi yapılarak önümüzdeki dönem için planlamalarda bulunuldu.