Yılını dolduran eczacılara plaket verildi. Çeyrek asırdan bu yana eczacılık mesleğini icra eden meslektaşlarına tebrik eden Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, “Bu yıl her ne kadar bilimsel eczacılığın 180. yılını kutlasak da insanlık tarihi kadar eski olan Eczacılık mesleği fedakarlık mesleğidir” dedi.

Kuşadası'nda bir otelde gerçekleştirilen Gala Gecesi'ne eczacılar yoğun ilgi gösterdi. Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, Muğla Eczacı Odası Başkanı Serkan Tekin ve çok sayıda eczacı aileleri ile birlikte katıldı.

Eczacıların hem kaynaşıp hem de yılın yorgunluğunu attığı gala gecesinde meslekte 25. Yılını dolduran eczacılara plaket verildi. Aydın Bölge'de melekte 25. Yılını dolduran eczacılardan Canan Göncü, Hale Öztürk Altıntaş, Mehmet Yolalan, Nurdan Şarıldayan, Serhat Toksözlü, Huriye Toksözlü ve Berna Koçakoğlu'na plaketleri protokol üyeleri tarafından verildi.