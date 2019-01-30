Mesut Özakcan ve Albay İnan'dan Rektör Aldemir'e ziyaret

Dr. Osman Selçuk Aldemir'e tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, üniversite-kent iş birliğini en üst düzeye çıkaracaklarını ifade ederek, sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak Aydın'ın paydaşlarıyla bölgenin kalkınması için lokomotif görevi üstleneceklerini kaydetti.

Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan ise, Adnan Menderes Üniversitesi'nin Aydın ilinin en büyük kamu ailesi olduğunu söyleyerek, ilde faaliyet gösteren tüm sektörlerde üniversitenin varlığını hissettiklerini vurguladı.

Ziyaret, Başkan Mesut Özakcan'ın, Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e yeni görevinin hayırlara vesile olmasını temenni etmesiyle sona erdi.

Komutandan hayırlı olsun ziyareti

Aydın İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mesut İnan da, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dileyen isimlerden bir tanesi oldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, kentiyle bütünleşen, kentin sorunlarına eğilen, çözüm üreten kentteki tüm kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle ortak projelerde bir araya geleceklerini söyledi.

Albay Mesut İnan ise, üniversitenin Aydın'ın kalkınmasında büyük görevler üstlendiğini belirterek, bilim yuvası olan üniversitelerin aynı zamanda bağlı bulundukları bölgelere canlılık getirdiğini söyledi.