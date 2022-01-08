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Metamorfoz adlı tiyatro oyunu ADÜ'de seyirciyle buluştu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tiyatro Topluluğu tarafından düzenlenen Metamorfoz adlı tiyatro oyunu Atatürk Kongre Merkezi’nde sahnelendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tiyatro Topluluğu tarafından düzenlenen Metamorfoz adlı tiyatro oyunu Atatürk Kongre Merkezi'nde sahnelendi.



Tiyatro gösterisine, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, akademik personel ve çok sayıda öğrenci katıldı. Açılış konuşmasını yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Rektör -öğrenci buluşmalarında bu etkinlikleri çok benimsediğimi ifade etmiştim. Sözümün arkasında durma adına burada bulunuyorum. Bu ilk ve son olmayacak. Bundan sonra da birçok etkinlikte beraber olacağız" dedi.



Rektör Aldemir'in konuşmasının ardından sahnelenen tiyatro oyunu izleyicilerden büyük beğeni topladı.

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