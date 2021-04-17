Meteoroloji Aydınlıları toz aşımı ve çamur yağışına karşı uyardı

Bölge Müdürlüğü Aydınlıları toz aşımı ve çamur şeklinde yağışa karşı uyardı.

Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Aydın'da bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar Aydın il genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz aşımı görüleceği bildirildi. Toz aşımı kaynaklı olarak görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde de çamur şeklinde yağış görüleceğini belirten yetkililer vatandaşların olumsuz durumlara karşı dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyardı.