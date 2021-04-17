İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meteoroloji Aydınlıları toz aşımı ve çamur yağışına karşı uyardı

Meteoroloji 2.

Bölge Müdürlüğü Aydınlıları toz aşımı ve çamur şeklinde yağışa karşı uyardı.


Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Aydın'da bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar Aydın il genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz aşımı görüleceği bildirildi. Toz aşımı kaynaklı olarak görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde de çamur şeklinde yağış görüleceğini belirten yetkililer vatandaşların olumsuz durumlara karşı dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.