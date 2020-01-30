Meteoroloji Genel Müdürlüğü ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor

Konseyi Dünya Meteoroloji Örgütü Yürütme Kurulu, her yıl 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'nde belirlenen farklı bir tema etrafında kutlama geleneğini bu yıl da sürdürerek, 2020 yılının temasını “İklim ve Su” olarak belirledi ve ödüllü fotoğraf yarışması düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, “İklim ve Su” konulu bir fotoğraf yarışmasına katılan eserler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek yarışma jürisi tarafından değerlendirilecek, dereceye giren eserler ayrıca ödüllendirilecek.

Profesyonel ve amatör tüm fotoğrafçıların katılımına açık olan yarışmaya son katılım tarihi 6 Mart 2020 Cuma günü olarak belirlendi.

Yarışmada, 1. seçilen eser sahibine 3 bin 500 TL, 2. seçilen eser sahibine 3 bin TL, 3. seçilen eser sahibine ise 2 bin 500 TL ödül ile plaketleri 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü etkinliği kapsamında takdim edilecek. Yarışmada dereceye giren eserler Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez birimi ile 15 Bölge Müdürlüğü'nün yazılı ve görsel tanıtım materyallerinde kullanılacak, ayrıca katılımın yapıldığı fuarlarda sergilenecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “İklim ve Su” konulu fotoğraf yarışmasının detaylarına Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün web sayfasından (www.mgm.gov.tr) ulaşılabiliyor.