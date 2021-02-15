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Meteorolojiden Aydın'a fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Aydınlı vatandaşlar akşam saatlerine kadar devam edecek olan kuvvetli rüzgar ve fırtınadan olumsuz etkilenmemeleri için uyarıldı.


Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine gelmesi ile birlikte Aydın genelinde de havalar soğumaya başlarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile vatandaşları uyardı. Geçtiğimiz haftayı güneşli geçiren Aydın, yeni haftaya yağmurla başladı. Bu gece itibariyle il genelinde kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Yapılan son değerlendirmelere göre, Aydın'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (60-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtına nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

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