Meteoroloji'den Aydın'a gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Aydınlı vatandaşları 31 Mayıs Çarşamba günü görülmesi beklenen gök gürültülü yağışa karşı uyardı.

Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre: 31.05.2023 Çarşamba günü bölgemizde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; öğle saatlerinden itibaren Aydın'ın Efeler, Çine, Köşk, Yenipazar, Sultanhisar, Bozdoğan, Nazilli, Kuyucak, Karacasu ve Buharkent ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.