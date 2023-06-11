İhlas Haber Ajansı

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Meteoroloji'den Aydın'a gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 2.

Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi 11 Haziran Pazartesi günü Aydın'ın iç kesimlerinde görülmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyardı.



Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 11 Haziran 2023 Pazartesi günü Aydın il merkezi, Germencik, Koçarlı, Karpuzlu, İncirliova, Çine, Köşk, Sultanhisar, Yenipazar, Bozdoğan, Nazilli, Kuyucak, Karacasu ve Buharkent çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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