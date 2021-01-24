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Meteoroloji'den Aydın'a kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Aydın’da bu geceden itibaren kuvvetli yağış ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Aydın'da bu geceden itibaren kuvvetli yağış ve kısa süreli fırtına bekleniyor.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren (Pazartesi) güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) bekleniyor. Yarın akşam saatlerinde fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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