Meteoroloji'den Aydın'a kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji yarın sabah saatlerinden Aydın'ın batı ilçelerinde görülmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın, yarın (26.02.2023) sabah saatlerinden itibaren Aydın'ın batı ilçelerinde (Kuşadası, Söke, Didim, Germencik) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa, yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.