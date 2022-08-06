Meteoroloji'den Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Yarın (07.08.2022 Pazar) öğle saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Aydın'ın doğu kesimlerinde (Köşk, Sultanhisar, Yenipazar, Nazilli, Kuyucak, Buharkent, Karacasu, Bozdoğan, Çine ilçeleri) yerel kuvvetli olması beklendiğinden; meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı yağış anında kuvvetli rüzgâr ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.