Meteoroloji'den Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 05.03.2023 Pazar günü Kıyı Ege'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların; sabah saatlerinden itibaren Aydın merkez ve batı ilçelerinde (Kuşadası, Didim, Söke, Germencik, İncirliova, Köşk, Koçarlı, Çine ve Karpuzlu) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.