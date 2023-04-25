Meteoroloji'den Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 26 Nisan Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Aydın il genelinde görülmesi beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 26.04.2023 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aydın il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.