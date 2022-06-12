Meteoroloji'den Aydın'a sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, etkisini sürdürerek 13.06.2022 Pazartesi günü Aydın merkezi ve doğu ilçelerinde (Efeler, Çine, Yenipazar, Köşk, Sultanhisar, Bozdoğan, Nazilli, Kuyucak, Buharkent ve Karacasu) kuvvetli (21-50 kg/m2), olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar v.b) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.