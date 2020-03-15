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Meteoroloji'den Aydın'a zirai don uyarısı

Yarın akşam saatlerinden itibaren etkili olacak soğuk hava ile birlikte, Pazartesi gece saatlerinde Aydın’ın doğu ilçelerinde hafif kuvvette zirai don görülecek.

Yarın akşam saatlerinden itibaren etkili olacak soğuk hava ile birlikte, Pazartesi gece saatlerinde Aydın'ın doğu ilçelerinde hafif kuvvette zirai don görülecek.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bölgemizi etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte, Pazartesi gecesinden itibaren Aydın'ın doğu ilçelerinde (Nazilli, Sultanhisar, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Germencik, İncirliova, Karacasu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak ve Yenipazar) hafif kuvvette zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.

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