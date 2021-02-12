Meteoroloji'den Aydın'a 'zirai don' uyarısı

16 Şubat Salı günü akşam saatlerinden itibaren etkili olacak soğuk hava ile birlikte, 19 Şubat Cuma gece yarısına kadar Aydın'ın kıyılarında hafif, iç ve yüksek kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don görülecek.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Aydın'da Salı (16.02.2021) gününden itibaren kıyılarında hafif iç ve yüksek kesimlerinde orta yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.