İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meteoroloji'den Aydın'a 'zirai don' uyarısı

16 Şubat Salı günü akşam saatlerinden itibaren etkili olacak soğuk hava ile birlikte, 19 Şubat Cuma gece yarısına kadar Aydın’ın kıyılarında hafif, iç ve yüksek kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don görülecek.

16 Şubat Salı günü akşam saatlerinden itibaren etkili olacak soğuk hava ile birlikte, 19 Şubat Cuma gece yarısına kadar Aydın'ın kıyılarında hafif, iç ve yüksek kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don görülecek.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Aydın'da Salı (16.02.2021) gününden itibaren kıyılarında hafif iç ve yüksek kesimlerinde orta yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.