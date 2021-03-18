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Meteoroloji'den Aydınlı çiftçileri sevindiren haber

Aydın’da iki günden bu yana devam eden yağışların, bu geceden itibaren artarak devam edeceği açıklandı.

Aydın'da iki günden bu yana devam eden yağışların, bu geceden itibaren artarak devam edeceği açıklandı.


Aydın'da etkili olan yağışlar çiftçileri sevindirirken, meteoroloji yetkilileri artarak devam edecek yağışlara karşı da vatandaşları tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün gece saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü yağışların, Aydın il merkezi ile Kuşadası, Söke, Didim, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Karpuzlu, Çine, Köşk, Yenipazar, Sultanhisar, Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m) olması beklediğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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