Meteoroloji'den Aydınlıları kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyardı

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Aydın genelinde bugün akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Rüzgarın; Bugün (10.12.2022 Cumartesi) akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak 11.12.2022 Pazar günü, Aydın il genelinde, güney yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.