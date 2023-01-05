Metin Şentürk, Aydın'da gençlerle buluştu

Ünlü sanatçı Metin Şentürk, Aydın'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında barınan öğrencilerle buluştu.

Ünlü sanatçı Metin Şentürk, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün "Genç Bakış Açısı Programı" çerçevesinde Aydın'daki GSB yurtlarında barınan üniversite öğrencileri ve sporcularla bir araya geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda öğrencilere söyleşi ve konser düzenleyen Metin Şentürk, gençleri hem eğlendirdi hem de onlarla hayat tecrübelerini paylaştı. Gençlerin kendisi hakkında merak ettiği soruları yanıtlayan Şentürk, onları sahneye çağırarak şarkılar söyletti.

Programa Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da telefon bağlantısı ile katıldı. Gençlere seslenen Bakan Kasapoğlu, "Genç arkadaşlarımı gönülden selamlıyorum. Yurtlarımızda ki kültür, sanat eğlence faaliyetlerini devam ettireceğiz gençlerimiz yeter ki talep etsinler. Metin Bey sağ olsun yurtlarda gençlerimizle buluşuyor. Sevgili gençler, yeter ki siz mutlu olun biz sizler için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hepinizin yeni yılını kutluyorum ve başarılar diliyorum" dedi.

Program sonunda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, sanatçıya yurtlarda barınan öğrencilerimizin el emeği tablo takdim etti. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Çok kıymetli sanatçımız Metin Şentürk'ü ilimizde ağırlayarak gençlerimizle buluşturduk. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destek ve teşvikleriyle bizler bu programları gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin eğitimine, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için bu etkinliklerimizi artırmaya devam edeceğiz yoğun ilgiden dolayı katılan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programa Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, şube müdürleri, yurt müdürleri, öğrenciler ve sporcular katıldı.