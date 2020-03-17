Metin Yavuz'un 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Metin Yavuz, mesajında; “Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tutan milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını hedef alan her türlü saldırıyı canı pahasına korumasını bilmiş, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veren diğer milletlere de ilham kaynağı olmuştur.

Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır. Aziz milletimiz, yokluk ve imkansızlıklara rağmen, iman gücü, yüksek bir ruh ve sarsılmaz bir inanç sayesinde kazandığı bu zaferle hem milli tarihimizi, hem de dünya tarihini adeta yeniden şekillendirmiş, yeniden yazmıştır. Çanakkale'de, 1915'te bir kez daha görülmüştür ki, yeryüzündeki hiçbir silah, vatan ve millet sevgisine karşı muzaffer olamayacaktır.

Çanakkale'de ‘bir hilal uğruna batan güneşlerin' aydınlığı geleceğimize ışık olmaya ve bize ilham vermeye devam edecektir. Bu Vatanı mübarek canlarıyla bizlere emanet eden aziz şehitlerimiz; sizler ölümsüzlük şerbetini içtiniz. Necip Milletimiz sizleri asla unutmayacak; Vatan emanetinizi ebediyen koruyacaktır. 18 Mart Şehitleri Anma Günü münasebetiyle, bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyorum. Ruhunuz şad olsun” ifadelerini kullandı.