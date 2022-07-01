Metruk binada çıkan yangın panikletti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir metruk binada çıkan yangın apartmanlarda oturan vatandaşları panikletti.

Olay, Doğu Gazi Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerindeki metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çevre apartmanlara sıçramadan söndürülen yangın sonrası vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.