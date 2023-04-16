Metruk binada uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandılar

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 4 şüpheli metruk bir binada uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandılar.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Bozdoğan ilçesi Haydere Mahallesi'nde metruk bir binada 4 şüpheli şahıs, uyuşturucu madde kullanırken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.