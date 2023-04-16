İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Metruk binada uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandılar

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 4 şüpheli metruk bir binada uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandılar.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 4 şüpheli metruk bir binada uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandılar.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Bozdoğan ilçesi Haydere Mahallesi'nde metruk bir binada 4 şüpheli şahıs, uyuşturucu madde kullanırken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.