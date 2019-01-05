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Metruk binaya uyuşturucu saklayan 3 kişi gözaltına alındı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, metruk bina içerisine uyuşturucu saklayan 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, metruk bina içerisine uyuşturucu saklayan 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Yoran Küme Evleri karşısında bulunan mekruh bina içerisine bir şeyler bırakarak oto ile ayrıldıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede duvar içerisine saklanılmış 9 adet aliminyum folyoya sarılı 9.30 gram metamfetamin ve 1 adet aliminyum folyaya sarılı 1.95 gram sukunk uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan S.K., H.A. ve Ş.M. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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