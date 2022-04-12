İhlas Haber Ajansı

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Metruk evde çıkan yangın korkuttu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde metruk evin çatı kısmında çıkan yangın korkuttu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde metruk evin çatı kısmında çıkan yangın korkuttu.


Yangın, Yeni Mahalle'de metruk bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre metruk evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hemen olay yerine gelerek, yangına müdahale etti. Çatıdaki yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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