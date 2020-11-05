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Mevsim değişiklikleri balıkları da olumsuz etkiledi

Dünya genelinde değişen iklimler ve yaşanan küresel ısınmanın balıkları da olumsuz etkilediği belirtildi.

Aydınlı balıkçılardan Sezgin Sözügeçer, değişen iklimlerin ve geç gelen kış soğuklarının denizdeki yaşamı ve balıkların gelişimini olumsuz etkilediğini belirtti.


Yaklaşık 2 ay önce 01 Eylül tarihinde başlayan 2020-2021 balık avı sezonu umutla başladı. Ancak değişen iklimler nedeniyle karada olduğu gibi denizlerde de doğal dengenin ve bazı gelişmelerin değiştiği belirtildi. Av yasağının kalkmasıyla birlikte tüm Türkiye'de 01 Eylül tarihi itibariyle balıkçıların ‘Vira Bismillah' diyerek denize açıldığını ancak ilk günlerde takvimlerin Eylül ayını göstermesine rağmen mevsimin halen yaz olarak devam ettiğini hatırlatan Balıkçı Sezgin Sözügeçer, “Her yıl büyük umutlarla balıkçılar denize açılır. Fakat yıl geçtikçe denizlerde verim düşer. Bunun değişik nedenleri olduğu gibi tabii nedenleri olduğunu da düşünüyoruz. Bu nedenle av başlangıç ve bitiş tarihlerinin mevsimsel şartlar göz önünde tutularak belirlenmesinin daha faydalı olacağına inanıyoruz. Eskiden eylül ayında kış yaşanırdı, 2020 yılının Eylül ayında hatta Ekim ayında yaz mevsimini yaşadık. Bu durum mevsimlerin değiştiğinin ve karada olduğu gibi denizlerde de doğal yaşam ve dengenin değiştiğinin apaçık göstergesidir” diyerek denizlerde av sezonunun belli kriterler göz önünde tutularak balatılıp durdurulması gerektiğini dile getirdi.

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