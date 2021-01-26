MEYOK Müdürler Kurulu Toplantısı gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Meslek Yüksekokulu Koordinatörlüğü (MEYOK) Müdürler Kurulu'nun 2021 yılı ilk toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleşti.

MEYOK Koordinatörü Atça Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Serdar Paşa başkanlığında gerçekleşen ve ADÜ Personel Daire Başkan Vekili Gökhan Ülkü'nün de katıldığı toplantıda, meslek yüksekokulları müdürlerinin yanı sıra yüksekokul sekreterleri de bulundu. ADÜ MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Paşa, toplantının genel gündemini YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve YÖK MYO Komisyonu Yürütücüsü Prof. Dr. Ömer Açıkgöz başkanlığında 15 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda görüşülen konuların oluşturduğunu belirtti.

Toplantının ADÜ Meslek Yüksekokullarındaki idari ve akademik personel sorunlarının görüşülmesi açısından son derece verimli geçtiğini belirten Koordinatör Prof. Dr. Serdar Paşa, sonraki toplantılarda Öğrenci İşleri Daire Başkanı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı gibi konukların olacağını, bunun Meslek Yüksekokullarında yaşanan sorunların çözümü açısından önemli olduğunu söyledi.