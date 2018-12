MHP Adayı Akın, Koçarlı'da vatandaşlarla bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın Koçarlı'da vatandaşlarla bir araya gelerek künar ve hayvancılık konularında planladıkları projelerinden bahsetti.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın'a Koçarlı'da MHP İlçe Başkanı Mustafa Ali Memiş, yönetim kurulu üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

İlçe merkezinde vatandaşların yoğun ilgi ve alakası ile karşılaşan Akın; “Hemşehrilerimizin şahsıma gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Koçarlılı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Koçarlı'da da her ilçemizde olduğu gibi esnaf ve vatandaşlarımız artık hizmet istiyor. Aydın'ın bir tarım kenti olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. Koçarlı ilçemizde de hemşehrilerimizin kazanç sağlamak adına yaptıkları çalışmalar ortada. Kimi hemşehrimiz hayvancılıkla geçimini sağlamaya çalışıyor kimi hemşehrimizde bu yörede üretimi fazlaca olan künar (Çam Fıstığı)'dan kazanç sağlamak için mücadele veriyor. Toplaması zor ve zahmetli olan künardan hemşehrilerimiz maalesef bekledikleri kazancı sağlayamıyor. Bunun sebebi de her fırsatta dile getirdiğimiz bu ürünün işlenmeden satılması. Bir kez daha ifade ediyorum “Bu topraklardan hiçbir ürün ham çıkmayacak” Kalp hastalarının, tansiyon hastalarının sağlığı için tükettiği künar birçok hastalığa şifa verdiği gibi Türk Mutfağının da vazgeçilmezi. Bizler bu konuda da gerekli çalışmalarımızı yaptık. Aydın'da üretken belediyecilik anlayışımızın yanı sıra her zaman ‘Ay Yıldız' kalkınma programımızdan bahsediyoruz. Bu projelerimizin içerisinde de Kırsal kalkınma çatısı altında Kır Belediyeciliği girişimlerimiz ve çalışmalarımız yer alıyor. Daha evvel de hayvancılık konusundan bahsetmiştik. Kır Belediyeciliğinde ülkemize model olacak ve meralarımızın hepsini ele alıp ıslah edeceğiz. Meralarımızın girişlerine akıllı kapı sistemleri kuracağız ve buralara ortak sağım üniteleri kuracağız. Evlerden 1.50 -1,60 liraya toplanan süt bu tesislerden 2 liranın altında satılmayacak. Her bir hayvanın ayağına padometre takarak o hayvanların günlük kaç litre süt verdiğini anında SMS ile hayvan sahibine bildireceğiz. Bu cihazlar sayesinde hayvanın hastalığı takip edilecek, kızgınlık dönemi kontrol edilerek sağlıklı üremesi ve daha kaliteli nesiller türemesi sağlanmış olacak. Evdeki köylü bacıları süt sağım derdinden kurtaracağız. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin rahat edebileceği ve daha fazla kazanç sağlayacağı Kırsal Kalkınma projemizi hayata geçirmek istiyoruz. Bunları hep birlikte başaracak ve hep birlikte Aydın ve ilçelerimizi yöneteceğiz” dedi.