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MHP Aydın İl Başkanı Alıcık; "Atatürk dört kez Aydın'a ziyarette bulundu"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Aydın’a gelişinin 90’nıncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 90'nıncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Mustafa Kemal Atatürk'ümüz yaşamı boyunca Aydın kentimiz ve ilçelerimize dört kez ziyarette bulunmuştur. Nazilli'de açılışını yaptığı Sümerbank Basma Fabrikası hem Nazilli'nin hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal ve ekonomik yapısında büyük değişimler oluşturan bir etki bırakmıştır. Bugün için görevimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, birliğini ve bütünlüğünü güçlenerek korumak, milli çıkarlarımızı en üst seviyede tutmak, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına dayalı demokrasimizi daha ileri bir seviyeye taşımak, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden de bölgemizde ve dünyada gelişmiş ülkeler seviyesini aşmaktır. Kahraman Aydınlıların Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına gösterdiği sevgi ve milli mücadeleye efelerimizin verdiği destek; vatan ve Türk milletine sadakatlerinin ve bağımsız yaşama arzusunun sonucudur. Bu düşüncelerle, Aydın'a gelişinin 90'nıncı yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmetle, saygıyla anıyorum."

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