MHP Aydın İl Başkanı Alıcık; “Bütün işi aşıya bırakamayız”

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, bugün akşam saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'da son bulacak olan tam kapanma öncesi açıklamalarda bulundu. Korona virüsü ancak tedbirlere uyarak yenilebileceğini ifade eden Alıcık, “Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz. Yükün, ağırlığın büyük kısmını yüklenen kahraman bilim insanlarımızın, sağlık çalışanlarımıza karşı sorumluluk duygusu, bizlere tedbirlere uyma isteği vermelidir. Yapmanız gereken kapanma kurallarına uymak, kendinizi korumak ve aşı sıranızı beklemektir. Bütün işi de aşıya bırakmayalım. Aşıya kadar kurallara disiplinli uymak, birlikte mücadele etmek hepimizin sorumluluğudur” dedi.

Tam kapanmanın sonucunun bayram niteliğinde haberler olmasını dileyen Alıcık, “Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca beyefendinin nezninde tüm sağlık çalışanlarımıza, bilim insanlarımıza, her alanda mücadeleye katkı veren arkadaşlara efe yürekli hemşerilerim adına teşekkür ederim. Şehit olan sağlık çalışanlarımıza, vefat eden vatandaşlarımıza, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. En güvenli kalemiz olan evimizde 17 Mayısa kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu fedakarlığın sonu bayram olsun. Orucumuz sıhhatli, sahurumuz, iftarımız bereket, dualarımız kabul olsun. Tüm hemşerilerimi muhabbetle selamlıyor, sağlık ve huzurlu günler diliyorum” diye konuştu.