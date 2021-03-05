MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, "Depremden değil, hazırlıksızlıktan ürkelim"

Alıcık, "Depremden değil, hazırlıksızlıktan ürkelim" dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık Deprem Haftası mesajında şu ifadelere yer verdi; "Bilim temelli, çağın gerçekleri ilkesinde yapılacak her türlü kent çalışmasının depremin etki sonuçlarını azaltacağına inanıyoruz. Deprem anında hayat susar, insan sükut eder, yalnızca felaket seslenir, acı dile gelir. Atıl değil, aktif ve mücadeleci bir şekilde olası depremin hasarını en aza çekmenin yollarını bulmalıyız. Deprem Haftası'nın, depremle yaşamayı öğrenmemize katkı yapmasını diliyorum. Dijital Kent Aydın projemizde deprem öncesi, deprem anı, deprem sonrası başlıkları ile konuyu ele almaktayız. Bilgili ve farkında olmak bir çok sorunu çözmenin temel anahtarıdır. Bu vesile ile depremlerde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet. Depremden değil, kayıtsızlık, kararsızlık ve hazırlıksızlıktan ürkelim."