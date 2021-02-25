MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, "Hocalı dinmeyen çığlık, tükenmeyen Türk sevdasıdır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Hocalı Katliamı'nın 29'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Alıcık, "Hocalı dinmeyen çığlık, bitmeyen acı, tükenmeyen bir Türk sevdasıdır" dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık Hocalı Katliamı dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; "Hocalı'nın yaraları derindir, yamaçları serindir, yanakları engindir. 29 yıl önce Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında yaşananlar Türklüğün vicdanında bir sızı, milli yüreklerde bir sancıdır. Kadim bir Türk yurdu Hocalı'da 1992 yılının 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gecesi, Ermeni çeteleri ve 366.Rus Motorize Alayı'nın Hocalı'da gerçekleştirdiği Türk katliamında 106'sı kadın, 63'ü çocuk, 70'i yaşlı olmak üzere 613 Türk Hocalı'da şehit edilmiş, 76'sı çocuk 487 Türk ağır yaralanmıştır. Hocalı'da, uluslararası hukukun soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, saldırı suçu ve barışa karşı suçlar alenen işlenmiş, Hocalı'da Türk soykırımı yapılmıştır. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. 29 yıl sonra, çok şükür şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır. Çok şükür hak sahibini bulmuştur. Çok şükür Türklük büyük bir zafer elde etmiştir. Can Azerbaycan kahramanlıkla topraklarını almıştır. Zafer inancın başarısı, azmin mükafatıdır. İman ediyoruz ki, Allah zalimi imhal eder, ama asla ihmal etmez, etmemiştir, etmeyecektir. Ermenistan döktüğü kanların bedelini ödemiştir. Tarihi rövanş alınmıştır. Şehitlerin, mağdurların, mazlumların, evlerinden barklarından koparılan masum Türk kardeşlerimizin hesabı terörist devlet Ermenistan'dan sorulmuştur. Ne mutlu bizlere, ne mutlu Azerbaycan Türklüğüne, ne mutlu büyük Türk milletine. Karabağ Türk'tür, Karabağ özgürdür, Karabağ Azerbaycan'dır, Karabağ Türk'ün çelikten bileğidir. İki devlet, tek milletiz, iki ayrı bedende aynı canız. Bir kere yükselen bayrak düşmemiş, düşmeyecektir."