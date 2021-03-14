MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'ın '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, '14 Mart Tıp Bayramı' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, '14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Hasta olan ilk insanla tedavi eden ilk insanın yolları kesiştiği anda medeniyet meşalesi yandı. Beşeriyetin nabzı normale döndü. İnsanlığın kaderini ‘tüfek, mikrop, çelik' sacayağı doğrudan doğruya etkiledi; ülke ve milletlerin yörüngesi de bunlara göre belirlendi. Ne zaman tıp gelişmeye başladı, ne zaman sıhhatli olmanın derin manasına kafa yoruldu, insanlık gerçekten de rahat bir nefes aldı. Merhum Hünkarımız Kanuni ne güzel söylemiş; ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' Hekimlerin İbn-i Sina olmak üzere, 14 Mart 1827'de Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire'nin kurulması ile yurdumuzda Tıp eğitimini başlatan II. Mahmut, 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' diyen Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlk Sağlık Bakanımız Adnan Adıvar, Refik Saydam başta olmak üzere bugünü kutlamamıza vesile olan herkesi saygı ve şükranla anıyorum. Sağlık çalışanlarımıza milletimize verdikleri bu ulvi görevde başarılar diliyor, sevgilerimizi sunuyorum.

Bu düşüncelerle yüce mesleklerini icra ederken şehit düşen sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, sağlıklı bir gelecek için çalışan ahirete irtihal etmiş sağlık çalışanlarını şükranla yad ediyor, her birine Allah'tan rahmet diliyorum. Salgın süresince fedekarca gecesini gündüzüne katarak Korona virüse karşı mücadele eden, başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyorum. Türk Milletimize ve insanlığa hizmetleri için tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, huzurlu, güvenli ve sağlıklı günler diliyorum. İyi ki varsınız."